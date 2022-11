Nei piani del noto produttore cinese Oppo ci sarebbero ben due nuovi smartphone pieghevoli. Il primo di questi dovrebbe avere un design in stile Samsung Galaxy Z Flip. Il secondo, invece, sarà il successore dello scorso Oppo Find N, ovvero il prossimo Oppo Find N2. In queste ultime ore, in particolare, sono emersi in rete alcuni screenshot di questo smartphone.

Oppo Find N2, ecco cosa aspettarci da questo nuovo foldable

Le aziende tech mobile continuano lo sviluppo di nuove tecnologie e soprattutto di nuovi dispositivi pieghevoli. Come già accennato, tra queste aziende c’è Oppo, la quale sembra essere al momento al lavoro su due nuovi smartphone foldable.

Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emerse alcune indiscrezioni riguardanti uno di questi due dispositivi. Si tratta del prossimo Oppo Find N2, del quale sono da poco stati pubblicati in rete alcuni screenshot del sistema.

Da questi screenshot, possiamo subito notare come lo smartphone sia al momento noto con il numero di modello PGU110. Oltre a questo, il device avrà un display con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Non che ci fossero dubbi, comunque, dato che questa caratteristica è diventata ormai un must.

Per quanto riguarda le prestazioni, sembra che questa volta saranno affidate al potente soc Snapdragon 8 Plus Gen 1. Tornando al display, invece, sappiamo che all’interno ci sarà un pannello pieghevole LTPO con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 7.1 pollici. Il software installato sarà poi Android 13 con interfaccia utente ColorOS 13, mentre la batteria avrà una capienza di 4520 mAh.