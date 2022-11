Netflix a 5 euro al mese e 3 serie TV pazzesche da vedere assolutamente

Sono state tante le novità che hanno riguardato Netflix durante l’ultimo periodo e non stiamo parlando solo dei nuovi contenuti lanciati. Oltre a tante nuove serie tv e a tanti nuovi film ufficializzati durante questo mese di novembre, arriva una novità epocale che coinvolgerà moltissimi clienti. Stiamo parlando del nuovo abbonamento con piano base che però sarà sviluppato con all’interno delle pubblicità.

Esatto, proprio così: Netflix dispone quindi un nuovo piano con pubblicità, il quale avrà un prezzo mensile di soli 5,49 € per sempre. Questo è stato annunciato già diverse settimane fa negli Stati Uniti, per poi arrivare la scorsa settimana in Italia. Non ci saranno differenze riguardo agli aspetti principali del piano base che tutti conoscono, se non per quanto concerne la presenza di spazi pubblicitari. Gli utenti non potranno scaricare i contenuti da vedere offline e avranno una qualità in HD a 720p. gli spazi pubblicitari saranno di circa 15 o 30 secondi e consisteranno in 4-5 minuti di pubblicità totali ogni ora di riproduzione.

Netflix: ci sono alcuni titoli che stanno appassionando tantissimo il pubblico, uno su tutti ultimamente

Dopo aver visto Dahmer e la serie spietata di omicidi del mostro di Milwaukee, gli utenti Netflix si stanno confermando appassionati ad altre due serie tv. La prima è sicuramente The Watcher, serie TV basata su una storia vera che parla di una famiglia spiata nella propria casa e disturbata con lettere minatorie.

La seconda, attualmente prima in classifica, è Manifest che torna con la sua nuova stagione. Il mistero si infittisce e la storia diventa sempre più intrecciata.