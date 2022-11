Di ritorno dalle vacanze in Italia, alcuni viaggiatori hanno pagato somme esagerate per delle multe che ora sono entrate in contestazione. L’ADAC sta portando questa pratica in tribunale.

Molti conducenti (che ovviamente non conoscono bene la zona dove stanno circolando) trasferiscono l’importo richiesto per risparmiarsi problemi futuri. Tuttavia, se la somma è esorbitantemente alta, hai buone possibilità di difenderti.

Dopo la vacanza, possono sempre esserci sorprese costose. L’ADAC ora lo sta facendo per conto di due vacanzieri in Italia.

Un membro del club bavarese ha ricevuto una pesante richiesta di pagamento: si dice che debba pagare 434,94 euro per aver guidato accidentalmente in una zona a traffico limitato nella città costiera di Grado, nel nord Italia.

Tuttavia, non al comune stesso, ma a una società di recupero crediti di Colonia. Ciò aveva quadruplicato la sanzione di 100 euro effettivamente dovuta.

Un problema che ADAC conosce molto bene: “Migliaia di conducenti tedeschi e italiani ricevono tali richieste di pagamento ogni anno e tali richieste sono state per anni una delle questioni principali nella consulenza legale dell’ADAC“.

Le società di riscossione hanno ragione?

Questa procedura è “inammissibile ai sensi della legge sulla protezione dei dati“, secondo l’ADAC.

Solo l’Ufficio federale di giustizia può riscuotere multe da altri paesi dell’UE. “Non è previsto il coinvolgimento di società di recupero crediti private in questo Paese, non esiste una base legale per questo“, spiega un avvocato straniero del club automobilistico.

In ogni caso, l’Adac sta conducendo un ricordo per questo e un secondo caso in cui una società di riscossione con sede a Colonia chiede 323,44 euro per una multa italiana di 100 euro.