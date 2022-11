Il mercato della fornitura di chip ha visto miglioramenti significativi ultimamente: aziende come Maruti Suzuki, la più grande casa automobilistica indiana, è stata in grado di utilizzare oltre il 90% della capacità installata a settembre ma il problema, tuttavia, è tutt’altro che passato.

Secondo Jeremie Bouchaud, direttore, Autonomy and E/E & Semiconductor, S&P Global Mobility, “La crisi dei chip non è ancora finita, c’è ancora molta strada per la ripresa“.

Il leader dell’agenzia di ricerca automobilistica globale ha affermato che ci sono state informazioni contraddittorie negli ultimi sei mesi riguardo alle forniture di chip. “Mentre Volkswagen, Ford e Valeo erano ottimisti sulla disponibilità dei chip intorno alla metà del 2022, questi OEM globali stanno nuovamente ricorrendo a ridurre le previsioni di produzione in mezzo ai crescenti timori“, ha detto ad Autocar Professional.

Il problema sono i vecchi chip

Il motivo principale, ha citato Bouchaud, è la mancanza della capacità di soddisfare la crescente domanda di chip analogici di vecchia generazione che rientrano nella gamma di nodi di processo da 200 nm a 40 nm. Secondo Bouchaud, “I produttori di semiconduttori non hanno una capacità sufficiente per produrre tali chip, che sono anche molto richiesti dalle industrie non automobilistiche, come anche le compagnie di telefonia mobile”.

Bouchaud ha spiegato che per essere pronte per il futuro, le aziende di semiconduttori hanno invece delineato investimenti per espandere le capacità e rafforzare le apparecchiature per chip avanzati come quelli che supportano le tecnologie dei nodi di processo a 28 nm, 14 nm, 10 nm, 7 nm e 5 nm.

“C’è stato solo il 15% di invesitmento nei nodi di vecchia generazione nel 2022-23, mentre la maggior parte (84%) degli investimenti è stata effettuata per i chip avanzati“, ha affermato Bouchaud.