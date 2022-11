Iliad sta dando il 100% proprio nell’ultimo periodo. Le offerte stanno viaggiando ad altissima velocità, soddisfacendo il pubblico alla grande.

Tutti i gestori stanno provando a proporre delle offerte di altissimo livello ma a quanto pare sarà davvero difficile anche questa volta battere le proposte di Iliad. Il gestore proveniente dalla Francia che ormai si è naturalizzato come italiano al 100%, sta dimostrando di avere grande continuità ormai da qualche anno. Non ci sono dubbi sul fatto che le sue offerte siano sempre tra le più convenienti se non quelle più convenienti in assoluto. A dimostrarlo è proprio l’ultima soluzione che prende il nome di Flash 160, nome che non lascia nulla al caso o all’immaginazione.

Iliad propone in questo momento quella che potrebbe essere la migliore offerta sul mercato della telefonia mobile, ancora pochi giorni per avere la Flash 160

All’interno di questa soluzione che sarà disponibile per tutti ancora fino all’11 novembre, c’è davvero tutto quello che serve ogni giorno all’interno di uno smartphone. Chi sottoscriverà questa promo di Iliad potrà avere infatti il meglio ad un prezzo mensile di soli 9,99 €. Ricordiamo che non ci sono rimodulazioni e pertanto tale costo resterà invariato per sempre.

All’interno dell’offerta gli utenti Iliad potranno trovare minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia e all’estero, SMS senza limiti verso tutti ma soprattutto un corrispettivo di 160 giga per navigare sul web. Il gestore inoltre, come in tutte le sue offerte, offre la connessione 5G gratuita a tutti coloro che sottoscrivono l’offerta.