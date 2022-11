Entro la fine del decennio, Honda prevede di lanciare un veicolo completamente elettrico con una batteria a stato solido, una fonte di energia più densa di energia rispetto a quelle agli ioni di litio attualmente utilizzate nei veicoli elettrici, riferisce Ars Technica. Molte persone nell’industria automobilistica credono che le batterie allo stato solido potrebbero raddoppiare l’autonomia, ridurre i tempi di ricarica ed eliminare il già basso rischio di incendio delle batterie.

“Nella primavera del 2024 avvieremo una linea pilota per la produzione“, ha detto ad Ars Shinji Aoyama, leader mondiale dell’elettrificazione in Honda, durante un’intervista a tavola rotonda presso il quartier generale di Tokyo. “Quindi, se possiamo avere successo, crediamo di poter lanciare un veicolo con una batteria a stato solido nell’ultima parte degli anni 2020-2029, 2028″.

Il primo SUV elettrico di Honda, il Prologue 2024, verrà lanciato con la piattaforma della batteria Ultium di General Motors, un ripiego mentre il marchio prepara silenziosamente una batteria di nuova generazione con il proprio nome.

“L’alleanza con GM è una grande arma per noi“, afferma Toshihiro Mibe, CEO e Presidente di Honda Global.

Joint Venture con LG

Honda non ha confermato quali modelli avranno una batteria allo stato solido, o in quali mercati saranno venduti. Ovviamente, tutto dipende dal fatto che i produttori possano commercializzare con successo una batteria a stato solido per veicoli elettrici, che è stata “dietro l’angolo” per quasi un decennio.

Honda ha anche annunciato di recente una joint venture con LG Energy Solutions per un impianto di batterie da 4,4 miliardi di dollari negli Stati Uniti, che potrebbe produrre batterie agli ioni di litio prima di passare allo stato solido. Un’altra partnership con Honda e Sony Entertainment porterà una vasta gamma di contenuti, incluso il Metaverso.

Per quanto possa sembrare lungimirante, Honda è uno dei tanti marchi che investono nella tecnologia delle batterie e in particolare nello stato solido. Toyota guida, con oltre 1.300 brevetti e prevede di lanciare una batteria a stato solido in un ibrido entro il 2025. Samsung, Hyundai, BMW, Ford, GM, Volkswagen e altri hanno effettuato investimenti significativi nello sviluppo di batterie allo stato solido, riferisce JD Power.