Con Expert non si scherza assolutamente, gli utenti oggi si ritrovano a poter mettere le mani su tanti prodotti di tecnologia a prezzi economici, e la possibilità comunque di avvicinarsi il più possibile ad un risparmio che vada ben oltre le più rosee aspettative.

Il volantino resta perfettamente allineato con le abitudini del passato, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati in negozio, in ogni regione del nostro paese, come anche online sul sito ufficiale, il quale però potrebbe richiedere il pagamento delle spese di spedizione, con l’aggiunta di un piccolo contributo rispetto alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

Expert: scoperti nuovi prezzi da paura

Le offerte Black Friday anticipato di expert sono indubbiamente tra le più interessanti del momento, proprio perché sono in grado di ridurre la spesa finale che gli utenti devono necessariamente sostenere, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

Il volantino parte con il focalizzare la propria attenzione sul mondo degli smartphone, con l’accenno alla fascia alta riservato al bellissimo Galaxy S22, acquistabile a soli 699 euro. Non mancano tantissimi riferimenti ai modelli più economici, quali possono essere Oppo Reno8 lite a 349 euro, Oppo Reno6 Pro a 429 euro, galaxy A32, Galaxy A52, Galaxy A13, Redmi 10 2022, Realme 9 Pro, Xiaomi 12 Lite, TCL 30Se e similari, solamente per citarne alcuni.

A prescindere dal modello selezionato, ricordiamo che sono tutti prodotti distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand, che prevedono quindi aggiornamenti di sistema rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico.