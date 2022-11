Eurospin: occasione imperdibile, il più veloce riceverà un soffice regalo

Tenetevi forte, perché questa promozione è adatta solamente ai più veloci. Eurospin per il mese di novembre ha deciso di lanciare un’offerta a tempo limitato, che si estenderà in esclusiva nel giorno di venerdì 11 e sabato 12 novembre 2022. Cosa regalerà? È qualcosa di soffice, ma non è di certo un letto. Avete capito?

Eurospin: come ottenere il regalo

Eurospin regalerà un cuscino in fiocchi di memory 45×75 cm aggiungendo un solo euro alla spesa. Questo ovviamente vale solo per i più rapidi. Come fare? Innanzitutto dirigiti in un discount Eurospin che offre l’offerta in negozio e/o in volantino (solo 11 e 12 novembre 2022). Dopodiché compra ciò di cui hai bisogno arrivando ad una cifra minima di 35€. Importante: puoi scegliere qualsiasi articolo tranne le ricariche telefoniche, gift card Eurospin, gift card Intrattenimento (AppStore & iTunes, Google Play, Spotify, PlayStation Store, Netflix, ecc.), libri e riviste.

Infine vai in cassa e, con 35 di spesa più 1 euro, avrai il diritto ad ottenere il Cuscino in fiocchi di memory. Inutile dire che per ragioni ovvie (ovvero per soddisfare più persone possibili) Eurospin mette a disposizione un solo cuscino a cliente. Quindi, anche se in possesso di più scontrini dal valore superiore di 35 euro, non sarà comunque possibile ottenere più di un premio!

Attenzione: qualora tu fossi già riuscito a fare un acquisto idoneo ma le scorte in negozio erano terminate, potrai affidarti al codice alfanumerico presente sullo scontrino, il quale servirà sul sito per richiedere il premio dovuto. Non appena la pagina web sarà disponibile, basterà seguire le info presenti su eurospin.it per provare a richiedere il regalo.