Molte persone si sono chieste quali scopo hanno le palline arancioni che si vedono agganciate ai cavi elettrici: la verità è che in realtà sono utilizzate per la sicurezza degli aerei.

Secondo la società di servizi elettrici Edison International, si chiamano palline di visibilità (o semplicemente palline di segnalazione, in breve) e aiutano a rendere le linee elettriche più evidenti per gli aerei che viaggiano a bassa quota. Anche se forse non te ne sei reso conto, di solito si vedono sfere segnaletiche vicino a passi di montagna, valli profonde, principali incroci autostradali e aeroporti, tutti luoghi in cui gli aerei tendono a volare a bassa quota.

L’Amministrazione federale dell’aviazione regola questi segnalini e ne dettaglia le specifiche nella circolare consultiva n. 70/7460-1L.

Ecco come funzionano e quando sono state introdotte

Se ci sono meno di quattro sfere segnaletiche su un determinato filo, devono essere tutte “arancione aeronautico“, la tonalità fluorescente che probabilmente associ ad alcune torri di comunicazione. Altrimenti, dovrebbero alternarsi tra arancione, bianco e giallo per fornire il massimo livello di visibilità agli aerei in avvicinamento.

Secondo un articolo del 1983 di United Press International, le palline di segnalazione hanno guadagnato popolarità per la prima volta all’inizio degli anni ’70, quando l’allora governatore dell’Arkansas Winthrop Rockefeller ha notato che i cavi elettrici erano poco visibili durante la fase di discesa degl aerei, per questo ha deciso che si doveva fare qualcosa per renderli più evidenti ai piloti. L’articolo rileva inoltre che i vantaggi vanno oltre l’aviazione: i segnalini aiutano anche le oche e le barche a stare alla larga da cavi poco appariscenti.