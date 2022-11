Ci stiamo avvicinando sempre più all’importante evento del Black Friday, durante cui gli utenti potranno acquistare prodotti di tutti i tipi a dei prezzi ancora più bassi. Tuttavia, per questa occasione i truffatori sono sempre in agguato e sfruttano molto spesso il nome di rinomate aziende, tra cui Amazon. In questi ultimi giorni, in particolare, si sta aggirando una nuova truffa in rete che sta sfruttando proprio il nome di questa azienda.

“Black Friday su Amazon 5000 prodotti gratis”: la nuova truffa svuota conto

I truffatori ed i cybercriminali più esperti sono sempre in agguato, soprattutto in prossimità del Black Friday. Come già accennato, in questi giorni alcuni utenti stanno ricevendo uno strano messaggio. Qui, in particolare, gli utenti vengono invitati a partecipare ad una sorta di concorso in occasione proprio di questo evento di sconti online.

In particolare, gli utenti hanno tre tentativi per scovare la scatola vincente che permetterà poi di vincere diversi prodotti tech disponibili su Amazon, tra cui anche smartphone. Una volta individuata la scatola, gli utenti vengono poi invitati a seguire uno strano link, ovvero goldenpubs.com. Qui, gli utenti dovrebbero inserire i propri dati per la spedizione del regalo e anche i dati del conto corrente per pagare la spedizione del regalo.

Come è facile immaginare, purtroppo, gli utenti ignari non faranno altro che fornire ai truffatori tutti i dati necessari per mettere in atto la propria truffa e per svuotare irrimediabilmente il conto corrente. Il consiglio rimane sempre quello. Diffidate da questa tipologia di messaggi di tipo phishing in cui viene assicurata la vincita di qualche prodotto e soprattutto non fornite mai i vostri dati personali.