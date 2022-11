L’operatore virtuale di rete fissa Virgin Fibra, ha rilanciato dallo scorso 4 novembre 2022 la propria offerta denominata Pura a prezzo scontato. Questa offerta, vi ricordo, è composta esclusivamente da una linea FTTH ed un Modem Wi-Fi 6.

Virgin Fibra ha deciso di rilanciare la promozione a 26,99 euro al mese, ma questa volta senza Virgin Active Revolution incluso. Ricordiamoci insieme cosa comprende l’offerta.

Virgin Fibra Pura a soli 29.99 euro al mese

Virgin Fibra Pura include una connessione internet illimitata in tecnologia FTTH Open Fiber, con velocità massima pari a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Viene fornito anche, in comodato d’uso gratuito, il cosiddetto Modem Virgin Fibra, compatibile con la tecnologia wireless Wi-Fi 6. Si specifica inoltre che con questa offerta di rete fissa non è previsto il servizio voce, ma esclusivamente quello di connessione internet su rete Fibra FTTH.

Questa offerta, salvo cambiamenti nelle prossime settimane, rimarrà in promozione fino al prossimo 20 novembre 2022. Tutti i clienti hanno la possibilità di usufruire dello sconto su Virgin Fibra & Fitness, nuova offerta composta sia da una connessione illimitata con modem Wi-Fi che da un abbonamento alla piattaforma Virgin Active Revolution.

In questo caso, il costo standard dell’offerta è pari a 39,49 euro al mese, ma con i primi 3 mesi in promozione a 29,49 euro al mese. Insomma, di offerte ce ne sono, non vi resta che sbirciare il sito ufficiale dell’operatore per trovare quella che fa più al caso vostro!.