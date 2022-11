Un volantino Unieuro quasi mai visto prima d’ora compare all’orizzonte, al suo interno si possono trovare ottime offerte speciali con i prezzi che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, e la possibilità di avere gratis un numero impressionante di sconti speciali.

L’acquisto dei prodotti più interessanti di Unieuro è possibile nei negozi fisici in Italia, come anche online sul sito, in questo modo i clienti si ritrovano a poter approfittare delle medesime riduzioni dal divano di casa propria, con la ricezione della merce presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse essere superiore al valore limite di 49 euro.

Unieuro: le nuove offerte sono molto interessanti per tutti

Correte subito da Unieuro, avrete l’opportunità di accedere ad un numero incredibile di prodotti in promozione, tra i quali spicca chiaramente il bellissimo Samsung Galaxy S22, il cui prezzo finale è oggi di circa 749 euro, un best buy assoluto se considerate la qualità generale del dispositivo stesso.

Sempre all’interno del medesimo volantino si possono poi trovare numerosi prodotti in promozione, anche di fasce più basse, come Galaxy A33, in vendita a soli 289 euro, senza dimenticarsi del più economico della selezione, il Galaxy A13, il cui prezzo non va oltre comunque i 199 euro. I prodotti elencati, e gli altri disponibili in negozio, sono disponibili nelle loro varianti no brand con garanzia di 24 mesi, in modo da essere coperti per qualsiasi difetto di fabbrica, non i danni accidentali.