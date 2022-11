Starlink è un servizio che nasce dal sogno di Elon Musk di portare la connettività internet ovunque sulla Terra. Infatti, molte zone non possono essere coperte dalle reti cablate e quindi sono destinate a restare offline.

Tuttavia, attraverso la connettività satellitare è possibile aggirare questo ostacolo e collegarsi alla rete anche da zone rurali. I satelliti di Starlink formano una costellazione nell’orbita bassa della Terra e sono tutti lanciati da SpaceX, altra azienda fondata da Elon Musk.

Il servizio è attivo in Italia dallo scorso anno ma in questi giorni è partita una promozione che permette di provare tutte le feature al costo di un caffè. Gli utenti interessati a scoprire le potenzialità di Starlink potranno ricevere il kit e configurare il servizio ad appena 1 euro.

L’azienda di Elon Musk permette di provare il servizi di connettività satellitare Starlink per un mese al costo di un caffè

Questo costo è da intendersi come un anticipo sul costo del kit e del canone mensile per avere diritto ad una prova di 30 giorni. Al termine del periodo promozione, gli utenti potranno decidere se continuare o disdire l’abbonamento.

Se si è rimasti soddisfatti, il mese successivo l’azienda addebiterà 409 euro relativi al costo del kit. Inoltre, il canone mensile di abbonamento sarà di 50 euro al mese, una cifra scontata rispetto al costo precedente. Se invece si vorrà recedere, sarà possibile avviare il reso del kit prima della scadenza senza incorrere in costi aggiuntivi.

La connettività satellitare offerta da Starlink permette la navigazione internet ad una velocità compresa tra 130 e 250 Mbps. Si tratta di una velocità in grado di garantire lo streaming in 4K, di giocare online ed effettuare videochiamate e video lezioni. Inoltre, è disponibile anche un’opzione per utilizzare il servizio anche in mobilità e non solo a casa il cui costo aggiuntivo è di 15 euro.