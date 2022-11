Starlink è riuscito a trasmettere Internet a banda larga in un centro di ricerca in Antartide. La stazione McMurdo, un avamposto di ricerca gestito dal Programma Antartico degli Stati Uniti, sta testando un terminale Starlink per migliorarne la connettività.

La National Science Foundation (NSF), che finanzia il programma, ha annunciato questa settimana su Twitter il recente sviluppo: “Gli scienziati USAP supportati da NSF in #Antartide sono al settimo cielo! Starlink sta testando il servizio presso la stazione McMurdo”.

La stazione McMurdo conduce ricerche scientifiche su geologia, astrofisica e sistemi climatici, tra le altre cose. Il centro di ricerca ospita quasi 1.000 persone durante la stagione estiva dell’Antartide, che va da ottobre a febbraio, secondo NSF. La connettività Internet del centro è stata un po’ imprevedibile. McMurdo si affida già al satellite Internet di un provider tradizionale, ma la connessione debole ha fortemente limitato l’attività online delle persone. SpaceX ha attualmente 3.023 satelliti in orbita e prevede di schierare oltre 42.000 satelliti.

Ecco come funzionano i laser spaziali

Ma per raggiungere l’Antartide, SpaceX ha dovuto fare affidamento sui laser spaziali: “Starlink è ora in tutti e sette i continenti!” ha scritto su Twitter. “In una località così remota come l’Antartide, questa capacità è stata resa possibile dalla rete laser spaziale di Starlink“.

Tra le migliaia di satelliti in orbita, c’è un lotto di Starlink dotati di laser progettati per trasmettere segnali a banda larga. Invece di fornire dati tra la Terra e lo spazio, i laser spaziali indirizzeranno i dati da un satellite all’altro. I laser spaziali richiedono anche meno stazioni di terra per funzionare. E tornano utili in regioni remote come l’Antartide, poiché ci sono meno aree a cui inviare il segnale dallo spazio.