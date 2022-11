Una delle parti più difficili dell’universo da osservare è la cosiddetta “zona di evitamento” (ZoA), uan regione inesplorata oscurata dalla nostra galassia, la Via Lattea.

Ma in una nuova ricerca, un team di astronomi è riuscito a scrutare attraverso la zona e ha trovato una “struttura extragalattica” un tempo nascosta, secondo un nuovo studio che è in attesa di revisione ma che è stato presentato alla rivista Astronomy & Astrophysics.

La famigerata zona rimane sempre oscurata a causa delle stelle e della polvere che circondano il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia. Vedere cosa c’è dall’altra parte del rigonfiamento può essere un compito arduo.

E ora, la scoperta di questa zona, che si ritiene sia un ammasso di galassie di notevoli dimensioni, potrebbe aiutare a chiarire le cose.

Una scoperta che ha lasciato tutti a bocca aperta

“Per molti anni, lo ZoA è stato un territorio inesplorato, ma ora con nuovi studi potremmo capire meglio come analizzare questi dati“, Daniela Galdeano, astronave dell’Università Nazionale di San Juan in Argentina, ha detto a Vice in un’intervista.

Per sbirciare oltre il velo galattico, Galdeano e il suo team hanno utilizzato il VVV dell’European Southern Observatory per esaminare la luce infrarossa che supera il rigonfiamento ostruttivo della Via Lattea.

Una volta che si sono resi conto che quello che stavano guardando era un ammasso, gli astronomi hanno proseguito utilizzando il telescopio Gemini South nelle Ande cilene per misurarne gli spostamenti, il che ha contribuito a determinare le loro distanze e velocità.

E secondo le stime del team, potrebbero esserci circa 58 galassie raccolte nell’ammasso, ma avranno bisogno di ulteriori osservazioni.

“Sembra abbastanza grande, ma è difficile dire quanto sia massiccio“, ha detto il coautore dello studio Dante Minniti, direttore dell’Istituto di astrofisica dell’Università Nazionale Andrés Bello, nell’intervista a Vice. “Abbiamo bisogno di dati spettroscopici per stimarne la massa”.