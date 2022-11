Qualche tempo fa, il Samsung Galaxy S10 ottenne un aggiornamento comprendente le patch di sicurezza di ottobre 2022. Gli aggiornamenti per questo dispositivo però non sono terminati qui.

Negli scorsi giorni è stato infatti rilasciato un nuovo upgrade per Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+, in tutta Europa. Scopriamo insieme le maggiori novità.

Samsung Galaxy S10 riceve un nuovo aggiornamento

Per quanto riguarda le novità apportate da questo aggiornamento, il registro delle modifiche menziona miglioramenti alla stabilità dell’app “Fotocamera” nonché ottimizzazioni varie per la stabilità del Bluetooth e per il sistema operativo. Infine, non potevano mancare le patch di sicurezza di ottobre 2022.

Il rilascio, così come accennato in precedenza, dovrebbe arrivare in queste settimane per tutti gli utenti europei, che potranno scaricarlo sia manualmente che tramite telefono, cliccando su “Impostazioni” e poi su “Aggiornamento Software”, infine su “Scarica ed Installa”.

Da segnalare che, dopo l’aggiornamento, al riavvio del telefono, le seguenti applicazioni Samsung possono essere aggiornate alla versione più recente: Galaxy Wearable, Samsung Notes, Samsung Health, SmartThings, Samsung Members, Calcolatrice, E-mail, Registratore vocale. Nei prossimi giorni, se non già a partire da ora, dovreste notare la possibilità di aggiornare il vostro dispositivo in Impostazioni.