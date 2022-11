Perchè Netflix ha deciso di inserire un nuovo tipo di abbonamento con pubblicità

Netflix ha appena lanciato un nuovo tipo di abbonamento sostenuto dalla pubblicità negli Stati Uniti e in altri otto paesi, dopo che è stato lanciato martedì in Canada e Messico.

Il più grande servizio di video in abbonamento del mondo, è diventato un colosso in parte grazie alla sua strategia di rendere disponibili spettacoli e film senza pubblicità. Ai tempi in cui la TV tradizionale e ricca di pubblicità, Netflix si proponeva come l’alternativa che tutti stavano aspettando. Trasformandosi in un gigante andando controcorrente rispetto all’industria televisiva, ha passato anni a respingere l’idea di pubblicità sul suo servizio.

Quasi tutte le principali società di media di Hollywood hanno lanciato i propri servizi di streaming per affrontare Netflix, tra cui Apple, Disney Plus, HBO Max, Peacock e Paramount Plus.

Una decisione sofferta

Quasi tutti i nuovi concorrenti offrono un tipo di abbonamento più economico con la pubblicità. Ma il problema è che la società è alle prese con il suo primo calo degli iscritti in un decennio: per questo ha deciso di invertire la rotta e cercare di recuperare iscritti e guadagni.

La nuova opzione di abbonamento Basic with Ads è stata lanciata questo mese in 12 paesi. È iniziato martedì con il lancio in Canada e Messico. Giovedì, il nuovo livello è stato pubblicato negli Stati Uniti, Australia, Brasile, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud e Regno Unito. Successivamente, si allargherà alla Spagna martedì, a partire dalle 9:00.

A luglio ha dichiarato che “mirava al lancio del nuovo piano di abbonamento intorno all’inizio del 2023″. Ma poi i rapporti hanno rivelato che ha anticipato la data di lancio per competere contro il lancio del nuovo piano di Disney Plus a dicembre.