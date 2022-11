OxygenOS 13 Open Beta 2 per i modelli OnePlus 8, 8 Pro e 8T è stato reso disponibile da OnePlus in India. Ciò rappresenta uno sviluppo significativo nella strategia di aggiornamento del software dell’azienda. Inizialmente era previsto che OnePlus 8 e 8 Pro ricevessero non uno ma due significativi aggiornamenti del sistema operativo.

Un post pubblicato sui forum della community di OnePlus includeva un annuncio del produttore cinese di telefoni cellulari sulla versione beta più recente. L’aggiornamento più recente, che viene anche inviato su OnePlus 10R, pone un’enfasi significativa sui miglioramenti dell’interfaccia utente (UI). Questi miglioramenti includono colori, icone e animazioni del tema rivisti come parte del nuovo design Aquamorphic.

OxygenOS 13 è disponibile al download

Oltre a questo, OnePlus ha incluso una funzionalità chiamata Meeting Assistant, che migliora sia l’esperienza di riunione che la possibilità di prendere appunti. Cartelle di grandi dimensioni sono state aggiunte alla schermata Home nella versione beta in modo da poter accedere alle applicazioni incluse in una cartella più grande con un solo tocco. L’aggiornamento include anche miglioramenti al display sempre attivo, una nuova casella degli strumenti della barra laterale, miglioramenti della velocità, controlli di riproduzione multimediale in Impostazioni rapide e modifiche alla sicurezza.

Anche l’interfaccia utente della sezione Impostazioni rapide è stata migliorata ed è stato aggiunto un nuovo controllo di riproduzione multimediale. Nell’area della produttività, OnePlus ha incluso più strumenti di markup per la modifica degli screenshot, nonché la possibilità di scarabocchiare elementi visivi mentre si prendono appunti.

I possessori della serie OnePlus 8 e OnePlus 10R che hanno partecipato al programma beta dovrebbero ricevere l’accesso ad animazioni Always–On Display aggiuntive e Omoji per la creazione di avatar personalizzati. OnePlus ha risolto alcuni bug legati al display, tra cui l’animazione di ricarica che compare nella schermata di blocco e le gesture di Screen-off che si trovano nel menu Impostazioni.

Inoltre, l’aggiornamento aggiunge una nuova funzionalità chiamata Kid Space, che consente ai genitori di limitare il tempo sullo schermo dei propri figli, avvisarli quando il livello di luce ambientale cambia e attivare altre misure di protezione degli occhi. Oltre a queste funzionalità, l’aggiornamento contiene anche la patch di sicurezza Android per il mese di ottobre 2022, oltre a una serie di miglioramenti legati alla sicurezza e alla privacy.