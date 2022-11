Le offerte Black Friday di MediaWorld sono davvero le migliori in circolazione, i prezzi sono bassi e convenienti, ma sopratutto gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare un numero impressionante di riduzioni che spingono all’acquisto anche dei modelli più discussi del momento.

Il rapporto qualità/prezzo risulta sin da subito conveniente per la maggior pare dei consumatori in Italia, dovete infatti sapere che gli acquisti possono essere completati senza difficoltà in ogni negozio, come anche direttamente sul sito ufficiale, il quale richiede il versamento di un piccolo contributo per la consegna a domicilio.

MediaWorld: le nuove offerte vi lasceranno a bocca aperta

Da MediaWorld è già tempo di Black Friday, all’interno dell’ultimo volantino sono disponibili tantissimi sconti molto speciali, con prezzi mai visti prima d’ora. La fascia media della telefonia mobile convince all’acquisto tantissimi utenti, con un risparmio importante su Oppo Reno6, Galaxy A33, Oppo A94 a 269 euro, Honor X8 a 219 euro, TCL 30+ a 189 euro, Realme 9i a 179 euro, Redmi 10C a 159 euro, Galaxy A13 a 179 euro o Oppo A16s a 159 euro.

Il meglio di sè, tuttavia, riesce a darlo abbracciando la fascia alta della telefonia mobile, dove si possono effettivamente trovare Galaxy S22 Ultra 5G a 999 euro, Apple iPhone 14 Plus, iPhone 14, Galaxy S22 e S22+, ma anche Realme GT Neo 3 o semplicemente Honor 70. Tutti questi prodotti sono effettivamente acquistabili con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand, in modo da essere sempre sicuri di ricevere aggiornamenti validi e tempestivi, rilasciati direttamente dal produttore dello smartphone stesso.