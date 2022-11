Comet e le sue follie di Novembre fanno risparmiare al massimo tutti gli utenti, i prezzi sono molto più bassi del normale, ed allo stesso tempo è possibile pensare di acquistare i migliori prodotti in circolazione, senza mai spendere cifre eccessive.

La compravendita, come sempre accade quando parliamo di Comet, può essere completata senza differenze territoriali di alcun tipo, ciò sta a significare che gli ordini sono raccoglibili anche tramite il sito ufficiale, il quale promette a tutti gli effetti la consegna a domicilio a costo completamente azzerato, nel caso in cui il valore della spesa fosse superiore ai 49 euro.

Comet: le follie di Novembre sono servite, ecco tutti gli sconti

Ancora pochi giorni a disposizione degli utenti in Italia per approfittare di un volantino Comet da paura, al suo interno si possono trovare tantissimi sconti molto speciali, che inducono un livello di risparmio inimmaginabile fino a poco tempo fa.

Fino al 6 novembre, infatti, arrivano tanti sconti speciali applicati sia sui top di gamma, che sugli smartphone più economici, tra i modelli di fascia alta non possiamo che trovare Galaxy S22 Ultra 5G, in vendita a 999 euro, passando anche per Galaxy S22, il cui prezzo è di 699 euro, ma anche un buon Motorola Razr 5G, il foldable della scorsa generazione, disponibile a 699 euro.

Il meglio lo troviamo nella fascia media della telefonia mobile, per questo motivo non possiamo che consigliare l’apertura del sito ufficiale.