Banche e truffe: soldi prosciugati dalle carte di credito con un trucco, attenti

Secondo le ultime testimonianze di tantissimi italiani, i tentativi di phishing starebbero diventando sempre più ricorrenti. Infatti le problematiche derivanti da questa particolare tipologia di truffa sarebbero aumentate vertiginosamente e per questo motivo bisogna stare ancora più attenti.

Un tentativo di phishing è infatti un metodo di truffa dei malviventi che hanno in mente alcuni trucchi ben precisi. Si parte col far finta di essere la banca di riferimento dell’utente da truffare, il quale dunque abbasserà le sue difese di fronte al nome altisonante dell’istituto bancario. Molto spesso il nome corrisponde a quello delle Poste Italiane, azienda truffata insieme ai suoi clienti. Durante le ultime ore una nuova truffa si sarebbe diffusa con un messaggio tramite e-mail. State quindi molto attenti e non fidatevi assolutamente di quello che leggete. Inoltre non inoltrate il messaggio: qualcuno potrebbe cliccare sul link presente all’interno della mail.

Banche e truffe: nelle ultime ore sarebbe diventata virale la truffa del pacco non recapitato, ecco cosa c’è scritto nella nuova e-mail phishing

Da ormai diverse ore non si parla d’altro: ci sarebbe in giro una nuova truffa. Questa riguarderebbe molto da vicino Poste Italiane e l’area spedizioni. Le persone avrebbero ricevuto un messaggio che avviserebbe le stesse di avere un pacco in sospeso.

Ovviamente non c’è nulla di vero ma solo la volontà dei truffatori di usare il nome di Poste Italiane e soprattutto di portare via le credenziali agli utenti. State quindi molto attenti e non fidatevi assolutamente di messaggi del genere. La cosa importante è non concedere i propri dati personali.