Boost Charge Pro con MagSafe, caricabatterie per auto con supporto magnetico, è il nuovo accessorio prodotto da Belkin. Perché ne stiamo parlando?

Questo dispositivo è il primo ad essere approvato ufficialmente da Apple, tanto da essere disponibile per il preordine su Apple Store, al momento solo negli Stati Uniti.

Apple approva finalmente un caricabatterie auto MagSafe

Il prezzo è di 99,95 dollari, decisamente più caro rispetto il supporto MagSafe, sempre prodotto da Belkin, disponibile anche nel nostro Apple Store. In quel caso però si tratta di un semplice supporto senza caricabatterie integrato: questo è il primo che garantisce anche la ricarica senza dover utilizzare il cavo, fornendo peraltro 15W di potenza.

Il suo funzionamento è simile a quello di tanti supporti compatibili presenti su Amazon. Si attacca direttamente alla bocchetta dell’aria condizionata e tiene sollevato il tuo iPhone grazie al supporto magnetico MagSafe e, in questo caso, mantiene in carica il dispositivo grazie alla ricarica wireless.

A differenza del modello già disponibile, questo nuovo accessorio include un cavo USB-C che ti permette di trasferire l’alimentazione dall’auto al telefono. All’interno della confezione è presente anche un adattatore per caricabatterie per auto da 12V, utile per le persone con vetture più vecchie e che dispongono solo di porte USB-A.