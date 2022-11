Il tunnel inaugurale dell’Hyperloop, un prototipo costruito a Hawthorne, in California, è stato demolito e sarà sostituito con parcheggi per i dipendenti SpaceX.

Il prototipo del tunnel dell’Hyperloop era lungo circa un 1,6 km e largo 3,6 metri ed era situato vicino all’aeroporto municipale di Hawthorne, appena fuori Los Angeles. Precision Construction Services è stato uno degli appaltatori del tunnel e il proprietario Erik Wright ha ricevuto la notizia all’inizio di quest’anno che il tunnel sarebbe presto diventato un parcheggio.

Bloomberg ha inoltre riferito che dalla scorsa settimana non c’è più traccia del tunnel di Hawthorne, e il consiglio comunale locale che ha confermato che il terreno servirebbe da parcheggio per i dipendenti di SpaceX.

Un nuovo progetto in cantiere?

All’inizio di quest’anno, la Boring Company ha ottenuto una piccola vittoria a Las Vegas in quanto si è assicurata l’approvazione del governo locale per espandere la sua rete di tunnel sotto la città per un totale di 54,7 chilometri. La società ha anche presentato piani nel 2021 per portare l’hyperloop in Texas e Miami.

The Boring Company ha anche riferito che all’inizio di quest’anno è stato valutato 5,675 miliardi di dollari.

Musk sta probabilmente tentando di spostare alcuni dei suoi principali progetti in Texas. Alcune voci hanno suggerito che all’inizio di quest’anno Musk ha raccolto centinaia di milioni di dollari in investimenti per creare un nuovo quartier generale della Boring Company nel sobborgo di Pflugerville, ad Austin; una base che diventerà un punto di riferimento rispetto all’ex quartier generale di Hawthorne. L’altra società di Musk, SpaceX, ha notoriamente rilevato la comunità balneare di Boca Chica, in Texas, e si stanno diffondendo voci su un potenziale trasferimento della sua ultima acquisizione nello Stato di Lone Star.