Sul mercato italiano sta per arrivare la nuova Hyundai IONIQ 6. A partire dal 9 novembre infatti, il brand automobilistico coreano è pronto a dare ufficialmente il via alle prevendite nella piattaforma Hyundai Click to Buy, dove coloro che hanno intenzione di acquistare l’auto potranno farlo direttamente online. Dopodiché, dal primo dicembre, si potrà ordinare il nuovo modello elettrico in tutti i concessionari Hyundai.

Per coloro che sono iscritti al programma Be The First, configurando la propria IONIQ 6 sulla pagina dedicata, con la sceta di batteria, trazione e colore preferito, la Casa automobilistica ha riservato la possibilità di procedere all’ordine anche già da oggi e in esclusiva fino all’8 novembre 2022.

Hyundai IONIQ 6: tuto quello che c’è da sapere

Sono 3 le versioni che ha proposto Hyundai: PROGRESS, INNOVATION ed EVOLUTION. La versione d’ingresso PROGRESS ha una batteria da 53 kWh e una trazione posteriore, con un motore da 111 kW.

Riguardo alla dotazione di serie, troviamo fari LED MFR, specchietti esterni ripiegabili elettricamente, cerchi in lega da 18 pollici, quadro strumenti ad alta definizione da 12.3 pollici e sistema di navigazione con display touchscreen da 12.3 pollici, sistema Bluelink, retrocamera e connettività Android Auto e Apple CarPlay, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, caricatore di bordo da 11 kW, cavo di ricarica Modo 3, presa V2L interna, condizionamento della batteria e gli aggiornamenti software Over-the-Air (OTA) per numerosi sistemi di bordo.

Per quanto riguarda la sicurezza, è presente di serie Smart Cruise Control, Driver Attention Warning, Forward Collision-Avoidance Assist con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli e funzione Junction, Intelligent Speed Limit Assist, Rear Occupant Alert, Lane Following Assist e Highway Driving Assist.

La IONIQ 6 INNOVATION è di un gradino superiore, con batteria da 77,4 kWh e trazione posteriore con motore da 168 kW. Nella dotazione in serie, ci sono i fari anteriori MATRIX LED, la pompa di calore e ulteriori dotazioni di sicurezza come Highway Driving Assist, Blind Spot Collision Assist, Rear Cross Collision Assist, e il Forward Collision-Avoidance Assist. All’interno vengono integrati il Dual Color Ambient Lighting, il caricatore wireless per gli smartphone e lo specchietto retrovisore elettrocromico.