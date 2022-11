WindTRE con la GO Unlimited distrugge Vodafone: giga senza limiti

L’ultimo periodo di WindTRE è stato molto concitato visto che molti utenti hanno deciso di scappare via per sottoscrivere offerte all’apparenza più convenienti. Ora però tutto starebbe cambiando, visto che il provider vuole mostrare a tutti la sua grande competenza ancora una volta.

Effettivamente non si può biasimare la qualità di un gestore che negli anni ha dimostrato di avere davvero tutto dalla sua parte. Gli utenti questo lo sanno molto bene e proprio per tale motivazione continuano a dare manforte al gestore, il quale anche in questo caso avrà delle cartucce da utilizzare. In basso potete avere la prova di un’offerta clamorosa che il provider avrebbe deciso di disporre per i suoi già clienti con rete fissa.

WindTRE offre la sua nuova promozione con giga senza limiti ma solo per i già clienti: ecco la GO Unlimited Star+

Gli utenti che hanno la fortuna di essere già dalla parte di WindTRE per quanto concerne la rete fissa, potranno farlo anche su rete mobile. Il gestore permette a tutti di sottoscrivere una nuova offerta che dalla sua parte può presentare tutti i migliori contenuti esistenti.

Si tratta della nuovissima GO Unlimited Star+, offerta che mette a disposizione del pubblico il meglio. Con un prezzo mensile che corrisponde a soli 7,99 € per sempre, tutti i già clienti con una promozione per la casa potranno avere a disposizione minuti senza limiti e 200 SMS da inviare a qualsiasi tipo di gestore sia fisso che mobile. Inoltre la vera bomba sta proprio nella connessione ad Internet: saranno disponibili giga senza limiti per la navigazione.