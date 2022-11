Nelle scorse settimane si è parlato tantissimo su Internet (e non solo) di quanto successo ai clienti di Vodafone Italia, i quali si sono visti sottrarre circa 300mila file che sono stati poi rivenduti sul dark web. Vodafone inizialmente non si era espresso sull’accaduto, ma pare che ora ci sia finalmente una comunicazione ufficiale. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo

Vodafone Italia: ma cosa è successo nello specifico?

In base a quanto riportato da da Red Hot Cyber e Bleeping Computer, uno dei partner commerciali di Vodafone Italia, FourB S.p.A., è stato vittima di un pesante attacco informatico durante la prima settimana di Settembre. Questa eventualità ha portato alla compromissione di moltissimi dati sensibili relativi agli utenti dell’operatore.

I dati maggiormente interessati sono quelli riguardanti gli abbonamento dei clienti, i documenti d’identità e i rispettivi contatti di questi ultimi. Fortunatamente però, i malfattori non sono riusciti ad estrarre alcuna password e nessuna informazione riguardante il traffico di rete

Attualmente i server del partner FourB sono sicuro ed è stato ufficialmente chiuso ogni accesso illecito. Infatti, sia RHC che Bleeping Computer hanno contattato Vodafone Italia e FourB per ottenere altre informazioni che inizialmente non hanno trovato risposta ma che ora sono finalmente arrivate. Andiamo a scoprire di seguito cosa ha comunicato Vodafone sulla vicenda.

Ecco lo statement dell’operatore sulla vicenda

Vodafone ha rilasciato uno statement riguardante questa spigolosa vicissitudine. Ecco di seguito la versione integrale della comunicazione vicenda: “Un partner commerciale che opera come rivenditore di servizi Vodafone per le aziende, FourB Spa, a settembre era rimasto vittima di un crimine informatico, attraverso cui erano state sottratte copie digitali delle sottoscrizioni e documenti a queste associati.

Già a settembre FourB aveva posto in essere tutte le azioni necessarie per la risoluzione del problema. In parallelo, Vodafone aveva informato il Garante per la protezione dei dati personali e il rivenditore aveva sporto denuncia all’Autorità giudiziaria.

I clienti coinvolti sono stati contattati ed è stata fornita loro assistenza.

Per Vodafone la sicurezza dei dati dei propri clienti è una priorità assoluta, per questo vengono condotte attività di prevenzione e controllo continue e approfondite“.