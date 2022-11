Vodafone incredibile: nuove offerte Silver con 200GB in 5G, prezzi shock

Vodafone sta utilizzando quest’ultimo periodo per assestarsi di nuovo sul mercato italiano. Le statistiche sono cambiate di poco lasciando però il gestore padrone del suo destino, visto che si trova ancora al primo posto nelle classifiche di gradimento.

Vodafone: sono arrivate alcune nuove offerte, ecco le Silver con 200 giga di traffico dati in connessione 5G

Sono due attualmente le promozioni che Vodafone offre ai clienti che decidono di cambiare gestore. Ovviamente non tutti gli utenti di tutti i provider potranno passare alle nuove soluzioni del gestore anglosassone, per cui bisogna fare una netta distinzione. Infatti le due promozioni chiamate Vodafone Silver sono destinate a quei clienti che provengono da Fastweb, Iliad, Poste Mobile e altri gestori virtuali.

In primo luogo bisogna distinguere le due offerte, le quali hanno lo stesso nome e si dividono in due varianti. La prima Vodafone Silver costa ogni mese solo 7,99 € ed include al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, con SMS senza limiti ancora verso tutti. I giga saranno 150 in connessione 5G per navigare sul web ogni mese.

La seconda delle due costa 9,99 € al mese per chi la sottoscrive e include oltre a minuti ed SMS come la precedente offerta, 200 giga di connessione dati in 5G. Con l’attivazione di queste due offerte durante questo mese di novembre, il costo dei primi 30 giorni sarà di soli 5 euro. Ricordiamo che sottoscrivere una delle due offerte il più presto possibile, non solo comporterà il vantaggio economico appena citato, ma anche la possibilità di beccare al volo una vera occasione.