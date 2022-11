Truffe assicurazioni: siti famosissimi ma pericolosi, scomparsi i soldi degli utenti

Pagare l’assicurazione di un’auto risulta forse uno dei problemi più grandi in Italia o meglio in alcune regioni del paese. Diversi sono infatti gli automobilisti o semplici conducente di un qualsiasi mezzo a motore che si ritrovano a pagare prezzi altissimi per le assicurazioni dei loro veicoli.

Il tutto capita espressamente per le varie truffe che ci sono sulle assicurazioni, le quali contribuiscono ad aumentare il premio annuale di svariati automobilisti. Proprio per questo motivo ogni anno le persone fanno nuovi preventivi per capire dove poter risparmiare qualche euro, magari anche cambiando compagnia. Bisogna però comunque stare attenti, anche quando ci si rivolge a siti molto blasonati come quelli più conosciuti e che passano anche tramite pubblicità in televisione. Il rischio può essere altro visti gli sciacalli che si trovano in giro, i quali in alcuni modi sono pronti a truffare il prossimo.

Truffe sull’assicurazione: sono arrivate più volte lamentele da parte degli utenti riguardo ai siti più blasonati

Può capitare molto spesso che, facendo un preventivo per un’assicurazione, bisogni lasciare i propri dati al sito o al portale al quale si fa riferimento. Tra questi c’è anche Facile.it, sito molto famoso che a quanto pare sarebbe stato preso di mira da alcuni truffatori. Ovviamente il sito in sé non c’entra praticamente nulla, visto che si ritrova anche esso vittima di quello che sta accadendo.

Più utenti hanno riferito di aver lasciato i dati al sito per elaborare alcuni preventivi e di essere stati contattati in un secondo momento da finti agenti. Questi hanno proposto tariffe molto vantaggiose le quali però non erano assolutamente relazionate ad una polizza assicurativa. Proprio per questo diverse persone si sono trovate ad aver regalato soldi hai truffatori.