La nuova politica sulla privacy rivista di TikTok non affronta il problema più critico con la gestione dei dati degli utenti. Secondo il Guardian, l’app per video in formato breve estremamente popolare ha dichiarato il 2 dicembre che i dati degli utenti nel Regno Unito, in Svizzera e in Europa sarebbero stati disponibili per i membri del personale in numerose nazioni in tutto il mondo, inclusa la Cina.

In una dichiarazione rilasciata ieri, Elaine Fox, responsabile della privacy in Europa di TikTok, ha affermato che l’accesso è concesso “sulla base di una dimostrata necessità di svolgere il proprio lavoro, subordinatamente a una serie di solidi controlli di sicurezza e protocolli di approvazione, e tramite metodi riconosciuti ai sensi del GDPR [regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE].”

TikTok ha aggiornato la sua politica di privacy

Perché i funzionari temono che TikTok e la sua società madre, Bytedance, possano fornire le informazioni al governo cinese. L’accesso ai dati degli utenti dalla Cina è ancora un problema. Nonostante gli sforzi dell’app e del suo proprietario, gli organismi di regolamentazione stanno ancora esaminando la questione.

“TikTok mira a essere aperto e trasparente su come raccogliamo e gestiamo le informazioni dei nostri utenti”, afferma. Continueremo a lavorare per guadagnare e creare fiducia nella nostra comunità con miglioramenti incentrati sull’aumento dell’apertura all’interno delle nostre pratiche relative ai dati. Inoltre, stiamo investendo in persone e tecnologia per proteggere la nostra comunità”.

TikTok è anche accusato da anni di trasmettere in Cina dati personali di utenti americani ed europei dove ha sede la sua azienda madre, ByteDance. Ricorda che queste sono preoccupazioni valide perché questa azienda appartiene alla Federazione cinese delle aziende e di Internet. Come previsto dallo statuto di questa organizzazione, ogni azienda membro deve aderire “alla via di Xi Jinping (l’attuale presidente della Cina)”.