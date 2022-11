Nonostante Halloween sia passato, la voglia di emozioni forti si fa ancora sentire. Gli appassionati di streaming vogliono vivere avventure interessanti, in grado di rapire lo spettatore e trasportalo in un mondo nuovo.

Il team di JustWatch ha realizzato la classifica dei . In questo modo è possibile capire quali sono le tendenze e trovare i contenuti giusti da scoprire da soli o con gli amici.

Tutti i film e le serie TV sano disponibili in Italia sulle piattaforme attive nel nostro paese. Tra queste citiamo solo alcune tra cui figurano Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, SKY, e Paramount+. Entrambe le TOP 10 fanno riferimento al periodo compreso tra il 24 e il 30 ottobre 2022.

I contenuti più visti in streaming nella scorsa settimana indicano che gli utenti cercano tanta azione, avventura e mistero

TOP 10 – Film in streaming

Halloween The good nurse Niente di nuovo sul fronte occidentale Rapiniamo il Duce Don’t Worry Darling Barbarian Bullet Train The Batman The Stranger Argentina, 1985

TOP 10 – Serie TV in streaming

House of the Dragon Inverso – The Peripheral The Watcher Tutto chiede salvezza Game of Thrones – Il trono di spade Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities The Handmaid’s Tale The bear Boris Vatican Girl: La scomparsa di Emanuela Orlandi

Sul gradino più alto del podio nella classifica TOP 10 dei film troviamo Halloween. Si tratta di una pellicola del 2022 diretta da David Gordon Green e appartenente al filone degli horror movie. Il film fa parte dell’omonima saga partita nel 1978 ed arrivata a contare ben tredici film.

Guardando invece alla TOP 10 delle serie TV, in cima alla classifica si posiziona ancora una volta House of the Dragon. La serie è il prequel de Il Trono di Spade e narra le vicende avvenute circa 200 anni prima di quanto già visto nella serie originale. Il materiale di riferimento utilizzo per la serie, è in parte tratto dall’opera Fuoco e sangue di George R. R. Martin.