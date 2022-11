La possibile scheda tecnica di Samsung Galaxy S23 è in rete già da un po’. Tuttavia, ci è parso di capire che i leak delle recenti settimane abbiano avuto alcune dimenticanze. Infatti, hanno tralasciato una delle più importanti novità dei prossimi smartphone top di gamma del marchio situato in Corea. A quanto pare, i nuovi Galaxy S23 avranno una batteria enorme e molto più capiente degli S22.

Galaxy S23 avrà una batteria gigantesca e non solo: le differenze rispetto all’S22

L’S23 “vanilla” sarà capace di arrivare 3.900 mAh di batteria; quindi 200 in più rispetto all’S22 base di attuale generazione. Mentre per quanto riguarda l’S23+, riuscirà a toccare i 4.700 mAh. Dunque anche qui si verifica un netto improvement di 200 mAh rispetto al modello scorso. Solamente l’S23 Ultra non dovrebbe ricevere ulteriori miglioramenti per quanto riguarda l’autonomia, con una cella da 5.000 mAh, stessa del predecessore.

Una delle grandi novità che potrebbe esser implementata dalla Samsung dal prossimo anno sarà però la cosiddetta Light Mode. Infatti questa consentirà di ridurre drasticamente i consumi energetici degli smartphone, a patto che però anche sul lato prestazioni pecchi in qualcosa. Questa nuova modalità è già presente su alcuni pieghevoli di nuova generazione della Samsung, i quali la utilizzano sia per ridurre i consumi e sia per riuscire a contenere l’aumento costante delle temperature interne.

Ma le prestazioni saranno ridotte drasticamente?

In più, pare che le novità non siano finite qui, perché il famoso leaker Ice Universe ci ha tenuto a spiegare che la Light Mode consentirà anche di risparmiare un sacco di batteria con non troppi compromessi. Prima abbiamo parlato di riduzione delle prestazioni, ma questa riduzione sarà davvero molto ridotta. Allo stesso tempo, questa nuova modalità Light dovrebbe anche essere molto più efficiente del comune risparmio energetico degli smartphone della Casa coreana.

Per concludere, pare che questa Light mode non vada a ridurre le prestazioni nei videogiochi Android, andandosi di fatto a disattivare in via automatica quando il telefono va a rilevare l’avvio di un’app adibita al gaming. Se vogliamo considerare gli ultimi benchmark, i Samsung Galaxy S23 avranno un SoC Snapdragon 8 Gen2, i quali sono sicuramente più efficienti rispetto agli Snapdragon 8 Gen 1 del modello scorso. La durata della batteria potrebbe quindi durare molto di più solamente nel passaggio di una generazione di smartphone a quella successiva.