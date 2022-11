Perché puoi vedere la Luna durante il giorno? Può sembrare strano guardare il cielo diurno e vedere la Luna, ma secondo gli scienziati è perfettamente naturale.

Pensiamo alla Luna come a un oggetto notturno perché spesso ci viene mostrato in questo modo nei libri e nei film. Anche un meteorologo usa il Sole come simbolo per il giorno e la Luna per la notte. Ma la Luna in realtà trascorre quasi tanto tempo nel cielo diurno quanto la notte. Devi solo cercare di guardare meglio per vederla.

Pensiamo al motivo per cui possiamo vedere la Luna di notte. A differenza del nostro Sole, la Luna non crea luce propria. Possiamo vederla solo perché la luce del Sole si riflette sulla sua superficie.

Ecco perchè possiamo vederla

Lo stesso vale durante il giorno e a differenza delle stelle che sono ancora lassù durante il giorno ma non possiamo vederle perché il cielo è troppo luminoso, la Luna in realtà brilla abbastanza da poterla vedere giorno e notte come purché sia ​​nella parte destra del cielo.

Durante la luna piena, la Luna è opposta al Sole nel cielo. Ecco perché possiamo vedere l’intera faccia della Luna che riflette la luce del Sole. Mentre la Terra ruota, la Luna sorge proprio mentre il Sole tramonta, ma solo in determinati giorni del mese. Nei giorni che precedono la Luna piena, se guardi nel cielo orientale, potrai vederla prima che il Sole tramonti. E i giorni dopo la luna piena, puoi guardare nel cielo occidentale e trovare la luna che tramonta dopo che il Sole è sorto.