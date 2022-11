Ormai il piano base di Netflix con le pubblicità è stato ufficialmente lanciato. Pare però che stiano già arrivando le prime problematiche. Infatti, gli utenti di tutto il mondo stanno incominciando a capire quali sono i film e le serie TV che non presenziano all’interno dell’abbonamento. Di fatto, la piattaforma californiana ha rilasciato per l’Italia una lista quasi completa dei titoli mancanti col nuovo abbonamento.

Netflix: i titoli mancanti sul nuovo piano low-cost

Allo stato attuale, Netflix si tiene sul generico per quanto riguarda i titoli assenti dal piano base, essendo che ha ancora da risolvere la questione riguardante le licenze. Di fatto, la società si limita solo a contrassegnare i contenuti “mancanti” con l’icona del lucchetto. Tuttavia, c’è un modo per capire quali sono i film e le serie TV assenti, anche senza effettuare alcun login.

Infatti, basterà andare a scovare il contenuto che vi interessa proprio sul sito ufficiale di Netflix e capire se c’è eventualmente l’indicazione “Non disponibile nel piano Base con pubblicità a causa di limitazioni legate alle licenze“. Dobbiamo però prestare attenzione al fatto che passare da un titolo all’altro dalla versione Web senza fare il login può essere un po’ fastidioso.

Pertanto, potreste anche facilmente cercare su Google il contenuto di vostro interesse e scrivere affianco la parola “netflix” oppure “piano con pubblicità“. Così facendo avrete l’occasione di accedere alla pagina che v’interessa e capire se il titolo può essere visionato o meno.

10 film e serie TV mancanti dal nuovo piano base con pubblicità

In questa sezione andremo a vedere nello specifico alcuni esempi di serie TV e i film Netflix che attualmente in Italia sono mancanti dal catalogo del nuovo piano base:

I contenuti mancanti non solo solamente questi, ma essendo che non c’è una lista completa e ufficiale diffusa, questi sono grossomodo i titoli che suscitano maggiore interesse sulla piattaforma che sono però assenti in questo momento.