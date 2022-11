Lidl annienta Unieuro con sconti al 90% solo oggi, sconti sugli iPhone 14

Uno dei migliori colossi per quanto riguarda il mondo delle vendite in merito ai beni di prima necessità e alimentari e sicuramente Lidl. Le persone sanno infatti che per risparmiare sulla spesa di tutti i giorni bisogna recarsi all’interno di uno degli Store disseminati sul territorio italiano. Più volte si è parlato di quanto gli sconti di Lidl fossero migliori rispetto a quelli delle altre concorrenti, ma in questo caso c’è di più. L’azienda mette a disposizione di chi si reca all’interno del suo Store anche articoli riguardanti il mondo dell’elettronica, cosa che prima era pura utopia.

Il tutto durante un mese che culminerà verso la fine con il solito Black Friday, il quale metterà dalla parte dei suoi utenti il meglio in assoluto. Ricordiamo inoltre che tutto quello che viene acquistato presso gli Store di Lidl, potrà godere di una garanzia di due anni.

Lidl: sono arrivate le migliori offerte all’interno del volantino di novembre, ecco quanto potrete risparmiare acquistando direttamente in Store

Tutte le offerte migliori di Lidl sono garantite per due anni quando si acquista un prodotto del genere, come magari un qualsiasi utensile da lavoro. Sono davvero tante le proposte in questa categoria, come ad esempio una sega circolare ricaricabile che costa soli 44 € al pubblico.

Inoltre c’è anche l’opportunità di poter acquistare una pompa con compressore ricaricabile che avrà un prezzo di 29,99 €. Con questa potrete gonfiare qualsiasi tipo di pneumatico senza problemi. Infine ecco anche un kit Bluetooth dedicato alle auto, il quale ha un costo di 14,99 €.