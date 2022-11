Lavoro: nota catena cerca personale fino al 19 novembre 2022

Se siete in cerca di lavoro questo è il momento perfetto per iniziare ad agire. La famosa catena di fast food McDonald’s ha iniziato ad assumere in Piemonte in occasione dell’apertura di un nuovo ristorante a Rivarolo Canavese (Torino). Per l’esattezza è alla ricerca di 60 addetti alla ristorazione da assumere nel locale in arrivo. Ma attenzione, avete tempo fino al 19 novembre 2022!

Lavoro: McDonald’s cerca personale a Torino

Il noto Gruppo della ristorazione veloce originario dell’America darà il via all’inaugurazione in provincia di Torino, a Rivarolo Canavese, e gli permetterà di assumere nuovo personale rientrando nel piano di crescita 2022 di McDonald’s. Quest’ultimo ha come obiettivo l’inserimento di 5000 nuove risorse e l’apertura di molti locali entro la fine dell’anno.

Le nuove assunzioni di McDonald’s concerneranno crew che verranno inserite nel fast food con orario part time, per svolgere mansioni sia di sala che di cucina. L’azienda è alla ricerca di candidati dotati di diploma di scuola media superiore, ottime doti relazionali e capacità di lavorare in team. Tra le altre richieste vi è anche la flessibilità oraria e la disponibilità a lavorare part time, approccio multitasking, capacità di gestione del tempo e forte orientamento alla clientela.

Come ci si candida? Gli interessati alle assunzioni McDonald’s possono consultare direttamente la pagina dedicata al recruiting del personale (Lavora con noi) presente sul sito web aziendale. Dopodiché sarà possibile conoscere le posizioni momentaneamente aperte nei fast food del Gruppo e candidarsi online. Ovviamente si dovrà compilare dapprima l’apposito form per poi inviare il curriculum.