Kena Mobile offre 200GB: ecco i prezzi che distruggono Vodafone

Kena Mobile è sicuramente uno dei gestori più attivi del momento grazie anche al suo modo di proporre le offerte. Il provider virtuale si mette a capo della sua area, quella composta di gestori con la stessa architettura.

Le sue offerte stanno infatti dando grande prova di forza visto che riescono ad essere dirette verso tutti, concedendo qualsiasi contenuto. C’è infatti una promo indirizzata ad un pubblico più esigente, ma anche altre offerte molto simili tra loro con contenuti diversi a prezzi diversi che vanno verso altri utenti.

Non si sa infatti Kena per quanto tempo terra attive queste tre soluzioni per gli utenti provenienti dai suddetti gestori.

Sono arrivate infatti delle nuove promozioni interessanti, le quali potrebbero far cambiare idea a qualcuno in merito al voler cambiare gestore scegliendo però un’altra azienda. All’interno delle promozioni in questione c’è davvero tutto, partendo dalla solita qualità fino ad arrivare alla quantità dei contenuti e soprattutto alla convenienza del prezzo mensile. Ricordiamo poiché il servizio clienti risulta uno dei più interessanti visto che gli operatori sono sempre disponibile al servizio del cliente.

Kena Mobile presenta alcune delle sue migliori offerte che arrivano fino a 200 giga in 4G ogni mese

La prima offerta destinata a tutti coloro che attivano un nuovo numero permette di avere i minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS ma soprattutto 200 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.

La seconda offerta invece arriva a 150 giga e include al suo interno minuti senza limiti con 500 SMS. Il prezzo è di 5,99 €.