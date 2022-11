L’operatore virtuale Kena Mobile continua a proporre la propria Promo Online a soli 5.99 euro al mese, dedicata ai clienti che provengono da determinati operatori.

Chiude in commercio, come previsto, l’offerta Kena 5.99 70 GB Promo Online allo stesso prezzo. Scopriamo insieme altri dettagli sull’offerta rimasta attivabile.

Kena Mobile continua a proporre la Promo Online da 5.99

L’offerta Kena 5,99 100GB Promo Online è disponibile dallo scorso 3 novembre 2022 fino a nuova comunicazione. Rispetto al passato l’offerta non è più attivabile se si proviene da iliad. Questa offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 4G con velocità fino a 60 Mpbs in download e fino a 30 Mbps in upload a 5,99 euro al mese.

Per attivarla sul sito ufficiale dell’operatore, i clienti devono sostenere un prezzo iniziale di 10 euro, composto dal primo mese anticipato dell’offerta e 4,01 euro di credito telefonico incluso. Questa offerta è disponibile solo per i nuovi clienti che richiedono la portabilità provenendo da Fastweb e alcuni Operatori Virtuali, esclusi ho.Mobile e Very Mobile.

Vi ricordo che, fino al prossimo 15 gennaio 2022, tutti i clienti che attivano l’opzione Ricarica Automatica, ricevono l’opzione aggiuntiva gratuita “50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica” che si rinnova ogni mese fino a quando l’offerta principale rimane attiva. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.