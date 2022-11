Iliad distrugge TIM e Vodafone: Flash 160 con il 5G gratis, avete poco tempo

Un periodo storico della telefonia mobile in Italia è stato scritto da Iliad, gestore proveniente dalla Francia che è stato in grado di battere qualsiasi tipo di concorrenza.anche i provider più blasonati hanno potuto fare poco contro offerte che non solo offrivano i migliori contenuti, ma che inoltre riescono a tutt’oggi a tenere lo stesso prezzo di vendita mensile.

Proprio su questi capisaldi Iliad ha basato il suo dominio che oggi consiste in circa 10 milioni di utenti attivi di cui il 96% soddisfatti ampiamente. Le migliori promozioni del provider sono state disponibili a turno, con quella più avvincente del momento che è disponibile fino al prossimo 11 novembre. Si tratta della Flash 160, offerta che già dal nome rende bene l’idea di quello che offre. Ogni mese gli utenti che riusciranno a sottoscriverla potranno infatti contare su 160 giga di connessione dati in rete 5G, la quale viene offerta gratuitamente. Inoltre non possono mancare minuti senza limiti verso qualsiasi provider italiano ed europeo così come gli SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.

Iliad offre anche una promozione che riguarda la rete fissa: il prezzo parte da 19,99 € con la velocità massima garantita

Segue poi anche un’altra grande promozione che è quella su rete fissa. Iliad infatti da oltre un anno ha inserito all’interno del suo organigramma anche una promozione in fibra ottica. Questa parte da 19,99 € al mese per sempre concedendo chiamate verso tutti gli utenti da rete fissa su rete sia fissa che mobile ma soprattutto giga senza limiti per quanto riguarda la connessione in fibra alla velocità di 5 gigabit.