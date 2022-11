La 1.000 Languages ​​Initiative è un progetto di Google che mira a costruire un modello di intelligenza artificiale che supporti le 1.000 lingue più parlate in tutto il mondo.

“La lingua è fondamentale per il modo in cui le persone comunicano e danno un senso al mondo“, ha affermato Jeff Dean, senior fellow di Google. “Più di 7.000 lingue sono parlate in tutto il mondo e solo poche sono ben rappresentate online oggi“.

Poiché l’impresa è estremamente ambiziosa, il progetto richiederà probabilmente molti anni prima che venga realizzato. Tuttavia, Google sta già lavorando per raggiungere il suo obiettivo.

Il gigante della tecnologia ha sviluppato un modello vocale universale (USM) che è stato addestrato su oltre 400 lingue. Google sta inoltre collaborando con comunità di tutto il mondo per ottenere dati vocali.

L’attenzione di Google per espandere le sue capacità linguistiche non è una novità. Di recente, la società tecnologica ha aggiunto altre 24 lingue alla sua piattaforma Google Translate e ha abilitato la digitazione vocale per altre nove lingue africane su Gboard.

Un progetto che durerà anni

La società sta inoltre collaborando con i governi locali, le ONG e le istituzioni accademiche dell’Asia meridionale per raccogliere campioni audio di diversi dialetti in tutta la regione.

Anche altre grandi aziende tecnologiche stanno costruendo grandi modelli linguistici. A luglio, Meta ha annunciato un modello di intelligenza artificiale chiamato No Language Left Behind, che può tradurre 200 lingue.

Gli sforzi di Meta sono stati intrapresi anche con l’intenzione di portare contenuti a comunità che altrimenti non sarebbero rappresentate sul web. Il modello di intelligenza artificiale di Meta include traduzioni per 55 lingue africane: un progresso significativo, poiché meno di 25 lingue africane sono supportate da strumenti di traduzione ampiamente utilizzati.