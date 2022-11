Per poco tempo da Expert sono disponibili tantissimi prodotti in promozione, addirittura con sconti del 50% rispetto all’originario prezzo di listino, un risparmio che difficilmente siamo riusciti a trovare altrove, e che indubbiamente estende al massimo la possibilità di acquisto da parte degli utenti finali.

Il volantino è pronto per dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, il rapporto qualità/prezzo appare conveniente per la maggior parte degli utenti, ed allo stesso tempo spendere poco è risultato essere decisamente semplice. Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Expert, potranno essere completati in ogni negozio, a cui si può aggiungere anche il sito ufficiale, sebbene comunque sia richiesto il versamento di un contributo aggiuntivo per la consegna a domicilio.

Expert: offerte assurde per tutti gli utenti

Le offerte al 50% di sconto di Expert fanno letteralmente impazzire gli utenti, sono disponibili tantissimi sconti speciali che riducono di molto la spesa finale, e riescono comunque ad avvicinare gli utenti ad alcuni prodotti top di gamma.

Da non trascurare, infatti, la presenza di soluzioni del calibro del Galaxy S22, sebbene comunque il focus dell’intero volantino sia più che altro legato alla fascia intermedia della telefonia mobile, più precisamente sotto i 430 euro di spesa. I modelli coinvolti non sono altro che Oppo Reno6 Pro, Oppo reno8 Lite, Galaxy A04s, Galaxy A13, Redmi 10C, Redmi 10 2022, Galaxy A13, Galaxy A53 ed altri ancora. Il volantino lo potete sfogliare direttamente sul sito.