CoopVoce distrugge TIM con le EVO fino a 100 giga con 4 euro al mese

Sono diverse le promozioni disponibili attualmente nel mondo di CoopVoce, gestore virtuale che si sta affermando come uno dei migliori. Infatti gli utenti riferiscono di non aver mai ricevuto brutte sorprese in seguito alla sottoscrizione di una delle promozioni proposte da questo provider durante gli anni.

Ci sono infatti tantissimi clienti anche di vecchia data, i quali non vogliono abbandonare la loro promozione mobile per nulla al mondo. Un motivo per il quale i clienti di CoopVoce continuano secondo questa linea sta proprio nel prezzo mensile che non cambia mai non essendo sottoposto a nessuna rimodulazione. Attualmente sono tre le promozioni degne di nota che sono ben visibili anche sul sito ufficiale dell’azienda, il quale ormai è preso d’assalto da tantissime persone.

CoopVoce: sono arrivate le solite EVO a battere la concorrenza a colpi di nuovi contenuti, si arriva a 100 giga al mese con pochi euro

La famiglia EVO mette in mostra promozioni uniche, le quali riescono a concedere al pubblico tutto quello di cui ha bisogno.

La prima offerta in assoluto è quella di base, la quale permette di avere ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori ed anche SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo è di 4,90 € mensili per sempre per tutti.

Segue la EVO 30, un’offerta molto interessante che concede oltre ai contenuti appena visti nel caso della prima promo, anche 30 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo mensile è di 6,90 €, mentre per l’ultima offerta è di 8,90 €: qui gli utenti troveranno invece 100 giga per navigare sul web oltre a minuti ed SMS.