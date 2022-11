Interbrand ha annunciato la sua classifica Best Global Brands 2022. Apple mantiene la prima posizione per il suo decimo anno consecutivo, mentre Microsoft è salita al secondo posto, superando Amazon.

Microsoft, Tesla e Chanel hanno registrato la maggiore crescita percentuale su base annua, aumentando il valore del marchio del 32%.

Nonostante la continua crescita di Tesla, non è stato in grado di replicare l’aumento del 184% del valore registrato nel 2021.

I primi 10 della lista

Con un aumento del 18% del valore del marchio, Apple (482.215 milioni di dollari) è rimasta in cima alla classifica. Segue Microsoft (278.288 milioni di dollari), che ha scavalcato Amazon (274.819 milioni di dollari) al secondo posto nella classifica. Google (251.751 milioni di dollari) ha mantenuto invece il quarto posto.

Il resto delle prime 10 aziende sono: Samsung #5 (con un totale di $ 87.689 milioni), Toyota in sesta posizione (con un totale di $ 59.757 milioni), poi arriva Coca-Cola in settima ($ 57.535 milioni), Mercedes-Benz ottava (a $ 56.103 milioni), Disney nona posizione ( $ 50.325 milioni) e Nike in decima posizione (US $ 50.289 milioni) per la prima volta.

I primi 10 marchi compongono il 53% del valore totale dell’intera classifica.

Il valore medio ha raggiunto per la prima volta in assoluto oltre 3 trilioni di dollari, un aumento del 16% rispetto al 2021 (2.667.524 milioni di dollari). Un aumento record se consideriamo anche il periodo storico che stiamo vivendo.

In generale c’è stato un aumento del 16% del valore complessivo, ciò dimostra il contributo crescente che il marchio di un’azienda ha nel guidare il suo successo economico. Mentre i mercati finanziari hanno mostrato oscillazioni significative negli ultimi anni, il valore dei marchi più forti del mondo è aumentato costantemente.