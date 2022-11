Iscriversi ad Amazon Prime porta con sé tantissime opportunità per gli utenti, non solo godere di spedizioni rapide e gestite direttamente da Amazon, oltre che gratuite anche con una spesa inferiore ai 19 euro, ma l’accesso ad un numero infinito di contenuti.

In primis parliamo di Amazon Prime Video, il vero rivale di Netflix, che oggi conta tantissime serie TV e film, a cui si sono recentemente aggiunte anche le partite di Champions League; non manca poi Deliveroo Plus, con consegne gratuite al superamento di un determinato livello dell’ordine, per finire con Amazon Music, la vera new entry degli ultimi giorni.

Ricevete gratis le nuove offerte Amazon, potrete avere codici e non solo sul vostro smartphone, con questo canale Telegram.

Amazon Prime, come averlo gratis

Tuto questo è disponibile incluso nell’abbonamento Amazon Prime, il quale però richiede il versamento di un contributo annuo o mensile non propriamente economico (da poco abbiamo assistito anche ad una rimodulazione).

Per cercare quindi di catturare l’attenzione e l’interesse di un numero sempre maggiore di utenti, Amazon ha giustamente pensato di aggiungere il periodo di prova gratuito. Iscrivendosi qui, infatti, si avrà la possibilità di provare il servizio per 30 giorni dalla data della sottoscrizione, godendo di tutti i contenuti elencati in precedenza, come un normale abbonato.

Al termine del periodo indicato sarà possibile decidere di annullare la prova, senza impegno o costi aggiuntivi, oppure di prorogare l’abbonamento, pagando il contributo necessario. Ricordiamo che Amazon Prime gratis è disponibile solo per i nuovi iscritti, non per coloro che ne hanno già usufruito in precedenza.