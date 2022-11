L’avvicinamento al Black Friday è appena iniziato, Amazon inizia ad affilare i coltelli, proprio in questi giorni ha infatti deciso di lanciare una campagna promozionale unica nel proprio genere, mediante la quale riuscire a ricevere un coupon del valore di 5 euro, per risparmiare sui vari acquisti.

Ogni giorno sono disponibili tantissimi codici sconto gratis, se volete riceverli sul vostro smartphone dovete assolutamente correre ad iscrivervi a questo canale Telegram, in modo da avere periodicamente anche le migliori offerte in assoluto.

Amazon: ecco la nuova offerta

La nuova offerta di Amazon, ad ogni modo, regala letteralmente un coupon del valore di 5 euro ad alcuni fortunati utenti. Riscattabile fino al 14 novembre è possibile ottenerlo direttamente dalla pagina dedicata, anche se purtroppo non è disponibile per tutti.

Stando alle segnalazioni, infatti, l’azienda ha deciso di attivarlo solo per alcuni fortunati, senza alcuna distinzione o vincolo particolare. In altre parole non sappiamo quali siano stati gli effettivi criteri che abbiano spinto Amazon a scegliere alcuni account piuttosto che altri, non vi resta che provare a cliccare il link, e sperare di essere coinvolti.

Nel caso in cui possiate riscuotere il coupon, ricordate ad ogni modo che potrà essere speso solamente su prodotti venduti da Amazon EU o da Amazon Media, con l’esclusione dei prodotti ricondizionati o venduti da terzi. I dettagli sono interamente disponibili sul sito ufficiale di Amazon, dove potrete trovare anche le numerose offerte che vi permetteranno di spendere molto poco per i vostri acquisti in previsione del Black Friday, il venerdì nero più amato dal pubblico italiano, e non solo.