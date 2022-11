L’operatore WindTre ha recentemente deciso di rendere disponibile la propria offerta denominata Mia Unlimited, anche per i nuovi clienti che richiedono una nuova SIM.

In queste ore WindTre ha avviato una nuova campagna SMS indirizzata ad alcuni suoi clienti ricaricabili. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre Mia Unlimited attivabile anche dai nuovi clienti

L’offerta Mia Unlimited comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico dati validi anche in 5G con velocità fino a 10 Mbps. Per invitare i clienti selezionati ad attivare una SIM aggiuntiva con MIA Unlimited, solitamente proposta con prezzi personalizzati a partire da 9,99 euro al mese, in queste ore è stata avviata dunque una nuova campagna SMS dedicata.

Questa volta i già clienti selezionati ricevono anche un codice coupon da poter cedere a qualcun altro, con possibilità di attivare la stessa MIA Unlimited anche su un’anagrafica diversa. In aggiunta alla solita proposta su seconda SIM, a partire da ieri 3 Novembre 2022, l’operatore permette dunque di cedere l’offerta anche ad altri clienti, appunto anche nuovi.

Nel caso della versione Easy Pay, al momento della sottoscrizione dell’offerta il cliente deve tuttavia scegliere se pagare in un’unica soluzione l’intero costo di attivazione di 30 euro oppure non pagare nulla all’attivazione e rateizzare l’importo in 24 rate mensili da 1,25 euro. Per scoprire tutte le altre offerte disponibili vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.