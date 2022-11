Un’offerta invincibile è stata lanciata nel periodo corrente da WindTre, i prezzi sono molto più bassi del normale, e sopratutto si ha la certezza di riuscire a godere di un bundle molto più ampio di quanto ci saremmo effettivamente mai aspettati.

Attivare la migliore offerta WindTre è possibile per la maggior parte dei consumatori, anche se comunque è assolutamente necessario ricorrere al cambio operatore in fase d’acquisto, con provenienza garantita da specifiche aziende, come ad esempio gli operatori virtuali. Il costo da versare, inoltre, consiste più che altro in 10 euro, necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile, e per una parte di ricarica.

WindTre: attenzione a questa nuova offerta

Le offerte di WindTre affondano le proprie radici nella bellissima Go Unlimited Star+, la promozione più conveniente dell’intero mercato, in quanto offre al consumatore il miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

Con una spesa di soli 7,99 euro al mese, addebitati direttamente sul credito residuo, infatti, i fortunati utenti avranno la possibilità di godere di giga illimitati, ma anche di SMS e minuti da poter utilizzare senza limiti verso un qualsiasi operatore telefonico. La navigazione, se ve lo stavate chiedendo, è possibile solamente in 4G+, non in 5G.

WindTre, dal canto suo, promette prezzo bloccato per i primi 180 giorni dall’attivazione, ciò sta a significare che non sono previste rimodulazioni contrattuali di alcun tipo, cosa che invece non è più garantite nei mesi successivi. I dettagli sono disponibili online ed in negozio.