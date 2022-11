Windows Task Manager di Windows 11 sta per ricevere un piccolo aggiornamento che potrebbe aiutare gli utenti meno esperti.

Come segnala Windows Latest, Microsoft sta testando una barra di ricerca nell’area superiore del Task Manager. Ciò consente all’utente di digitare parole chiave per filtrare tutti i dati. Apparentemente, è necessario digitare il nome o l’ID del processo affinché la barra di ricerca faccia il suo lavoro. Al momento, questa funzionalità è nascosta all’interno delle build Insider di Windows 11.

Task Manager è una delle app più utili su Windows. Ad esempio, se un’app smette di rispondere, puoi premere Ctrl+Alt+Canc per visualizzare la funzione Task Manager e forzare l’arresto dell’app. Task Manager è ottimo anche per monitorare l’uso delle risorse del tuo sistema nel caso in cui una particolare app stia rallentando il sistema.

Verrà inserita nei prossimi aggiornamenti

L’utilità dell’app non è mai stata messa in discussione, ma dovrebbe diventare ancora più utile quando questa funzionalità verrà rilasciata al pubblico. In effetti, è un po’ strano che Task Manager abbia impiegato così tanto tempo per ottenere una funzione di ricerca. Dopotutto, Windows 11 mira a semplificare l’esperienza l’utente in generale.

Task Manager ha ricevuto una revisione visiva con l’aggiornamento 22H2 di Windows 11. L’app riprogettata ha spostato le schede che normalmente si trovavano nella parte superiore della finestra sul lato sinistro. Tuttavia, l’elenco dei processi è lo stesso di prima. Questo aspetto aggiornato lo rende in linea con l’estetica generale di Windows 11.

Le funzionalità introdotte all’interno delle build Insider non sono sempre disponibili al pubblico. Tuttavia, le fonti di Windows Latest affermano che questo aggiornamento verrà riportato su Windows 11 22H2 nelle prossime settimane o mesi. È possibile che la nuova funzionalità possa essere introdotta in un piccolo aggiornamento mensile anziché in un aggiornamento completo.