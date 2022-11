Vodafone Special con 100 Giga e Digital Edition: 7,99 euro al mese

Il pensiero di cambiare gestore vi pervade ormai da diverso tempo? Effettivamente potrebbe essere questo il periodo esatto per cambiare o magari per ritornare sui propri passi per avere di nuovo quelle attenzioni e quella qualità che probabilmente nell’ultimo periodo è mancata.

Le soluzioni in questione questa volta da parte di Vodafone sono due e risultano tra le migliori sul mercato anche per quanto concerne la qualità. I contenuti al loro interno sono tantissimi, tanto che le due promozioni si somigliano e non poco. Risultano praticamente speculari se non per la questione che vede luna offerta a coloro che erano in Vodafone ma non da troppi anni, e l’altra offerta a chi invece ha collezionato tanti anni col celebre provider prima di cambiare gestore.

Vodafone: con queste due promozioni gli utenti vacilleranno e probabilmente torneranno indietro sui loro passi

Sono due le promozioni che Vodafone sta offrendo con la sua campagna di richiamo, la quale comprende i vecchi clienti. Con un messaggio o con una chiamata infatti tantissime persone sarebbero stati in grado di venire a conoscenza di queste due promozioni mobili uguali ma diversi tra loro.

La prima è la Special 100 Giga, offerta che si caratterizza per il suo prezzo di 7,99 € al mese e che comprende tanti contenuti. Gli utenti avranno infatti minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS sempre verso tutti e con 70 giga, i quali saranno 100 pagando con il conto corrente ogni mese.

La seconda, offerta, la Digital Edition, viene invece concessa a tutti quei clienti che con Vodafone erano stati tanti anni. In questo caso i contenuti e il prezzo sono uguali ma si parte direttamente con 100 giga anche con ricaricabile.