Al giorno d’oggi gli utenti cercano di risparmiare dove possibile. Per questo motivo, gli operatori telefonici italiani propongono sempre nuove offerte e promozioni per andare incontro alle esigenze degli utenti. Vodafone, in particolare, sta proponendo anche per il mese di novembre diverse offerte operator attack a partire da 7 euro al mese.

Vodafone propone anche a novembre diverse offerte da 7 euro al mese

Anche per questo mese il noto operatore telefonico rosso continua a proporre diverse offerte. Si tratta in particolare di offerte di tipo operator attack e che hanno un prezzo di partenza piuttosto basso pari a 7 euro al mese.

Vodafone Bronze

Questa è un’offerta piuttosto nota e che abbiamo avuto modo di vedere spesso disponibile. In particolare, l’offerta include ogni mese 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. L’offerta ha un costo di 7 euro al mese ed è rivolta a chi proviene da iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Silver

Anche questa offerta è stata proposta molto spesso dall’operatore telefonico italiano. Nello specifico, qui abbiamo a disposizione ogni mese 150 GB di traffico dati, minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri ad un costo di 7,99 euro al mese per tutti coloro che provengono da iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali. È poi disponibile un’altra versione di questa offerta. In questo caso, sono previsti ben 200 GB di traffico dati ad un costo però di 9,99 euro al mese.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

L’offerta in questione, a differenza delle precedenti, è rivolta a tutti coloro che attiveranno un nuovo numero. In questo caso, si avranno a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 20 GB di traffico dati.