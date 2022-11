Un ex dipendente Apple si è dichiarato colpevole martedì di aver frodato la società per oltre 17 milioni di dollari in un periodo di sette anni, secondo i pubblici ministeri federali.

In un patteggiamento stipulato martedì, Dhirendra Prasad ha descritto gli schemi che ha realizzato mentre lavorava come acquirente per la catena di fornitura di servizi globali di Apple.

L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha affermato che il 52enne ha organizzato la spedizione dei componenti al magazzino di un fornitore esterno. Lì, i componenti sono stati riconfezionati e rivenduti ad Apple.

Prasad ha ammesso che la frode riguardava “prendere tangenti, gonfiare fatture, rubare parti e costringere Apple a pagare articoli e servizi mai ricevuti“, hanno affermato i pubblici ministeri in una nota.

“Prasad ha ammesso che questi schemi sono continuati per tutto il 2018 e alla fine hanno comportato una perdita di oltre 17 milioni di dollari“, hanno affermato.

Una truffa ben congeniata

Prasad, di Mountain House, California, si è dichiarato colpevole per molteplici conteggi, tra cui cospirazione e frode ai danni degli Stati Uniti. Potrebbe affrontare due decenni di carcere quando verrà condannato il 14 marzo 2023.

Prasad è stato impiegato in Apple dal 2008 al 2018 e le sue responsabilità riguardavano l’acquisto di parti e servizi dai fornitori.

Secondo i pubblici ministeri, ha iniziato a frodare già nel 2011 e si è anche macchiato di frode fiscale.

Prasad ha anche indotto una società di comodo a emettere fatture fittizie alla società di un co-cospiratore, CTrends, al fine di nascondere i pagamenti illeciti a Prasad e consentire di rivendicare centinaia di migliaia di dollari di detrazioni fiscali ingiustificate. Tali schemi hanno comportato una perdita IRS di oltre 1,8 milioni.